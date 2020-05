Imagini revoltătoare cu dezastrul lăsat la centrele de carantină din Galaţi: "Nu se poate să scoţi prize din pereţi"

Viceprimarul oraşului Galaţi, Picu Apostol Roman, este șocat de ceea ce a putut să vadă în centrul de carantină din municipiu.

El a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu centrele de carantină, cum erau înaintea sosirii oamenilor care au stat acolo și cum arată după plecarea lor.

„Au venit buluc peste municipalitate, așa cum au venit buluc peste toate municipalitățile din România. Noi, aici, am căutat să îi primim omenește, să le găsim cazare bună, luxoasă chiar, să le asigurăm hrană. Și indiferent că e sâmbătă și duminică, să primească hrană caldă. Dar nu de puține ori am fost puși în situația să nu vorbim despre ce lasă în urmă acești oameni. Am tăcut o dată, de două ori, trei ori, dar nu mai pot să tac. Vorbim despre banii românilor, banii gălățenilor. Nu ne putem juca cu așa ceva. Va dați seama ce frustrare în rândul cetățenilor creează faptul că acești oameni care poate nu au contribuit cu nimic la statul român, că sunt aduși, cazați, iar în spatele lor găsim acest dezastru”, a spus edilul la Digi24.

„Mobilier stricat... le-am pus la dispoziție un bloc nou-nouț. Nu a fost închiriat nimănui. Nu se poate să distrugi mobilier, să scoți prize din pereți. Sunt obiecte sanitare cu etichete pe ele. Sunt mame cu copii, familii întregi care au venit cu cățel, cu purcel de afară. Unii oameni sunt foarte decenți. Atenție, în acest material și în postarea mea nu am vorbit și nu am vrut să lezez oamenii decenți care au fost în carantină, dar ăștia”, a mai spus Roman.