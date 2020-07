Imagini şocante! Celebrul cartel de droguri din Mexic intimidează guvernul folosindu-se de soldaţi înarmaţi VIDEO

Secretarul securității publice din Mexic, Alfonso Durazo, a anunțat sâmbătă că autoritățile au stabilit autenticitatea filmărilor apărute pe internet. În clipul scurt, soldaţii işi arată ameninţător mitralierele în timp ce stau lângă o lungă coloană de vehicule blindate care poartă inițialele Cartelului New Generation (CJNG) de la Jalisco. Soldaţii înarmați pot fi auziți strigând loialitate șefului cartelului Jalisco, Nemesio Oseguera.

I was wondering when we would see another public act of communication by the CJNG, two weeks after the attack on Harfuch



This one, taken yesterday in the Jalisco Sierra as I'm told, is more than clear in its message toward the fed gov: You come after us, and we will strike back. pic.twitter.com/Xnii4z5P8S