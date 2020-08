Imagini şocante cu bătăile din Belarus VIDEO

Ministerul de Interne din Belarus a anunţat joi că a reţinut alte 700 de persoane în a patra zi a manifestaţiilor post-electorale violent reprimate, bilanţul arestărilor fiind de cel puţin 6.700, scrie AFP.

"Tulburările din ţară şi-au pierdut caracterul masiv", a precizat serviciul de presă al ministerului pe contul Telegram, "dar nivelul de agresivitate cu privire la forţele de ordine rămâne ridicat".

VIDEO Încă o noapte de coşmar în Belarus! Poliţiştii şi militarii s-au ascuns în ambulanţe pentru a se apăra de furia protestatarilor

El a afirmat că 103 poliţişti au fost răniţi de duminică, dintre care 28 sunt internaţi.

Ministerul nu a făcut precizări în privinţa bilanţului manifestanţilor, împotriva cărora forţele de ordine au tras cu gloanţe de cauciuc, au folosit bastoane şi grenade fără reţinere.

Demonstrații au loc în țară de duminică noaptea după anunțarea rezultatului alegerilor prezidențiale, autoritatea electorală afirmând că președintele în exercițiu Alexandr Lukașenko a obținut 80% din voturi.



Miercuri, ministrul de Interne din Belarus a anunțat că peste 6.000 de protestatari au fost reținuți în primele trei zile de proteste, încă 600 fiind reținuți joi.



Doi protestatari au murit în urma confruntărilor cu poliția și cel puțin 200 au fost răniți, potrivit BBC.



Înregistrarea video transmisă de Belarus 24 miercuri arată șase persoane cu fața la un perete și mâinile legate, patru din aceștia fiind cetățeni bieloruși iar doi ucrainieni, potrivit televiziunii de stat.

In #Belarus, the state TV is showing visibly terrified detained protesters. They were probably beaten up before their public promises to no longer take part in anti-Lukashenka #protests.



This is happening in #Europe in 2020. Just terrible.



pic.twitter.com/9AOW3zujHR