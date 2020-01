Imagini şocante într-un club din România! Tânăr bătut şi aruncat în cap pe scări de către paznic VIDEO

Conform victimei, autorităţile cunosc cine este agresorul, dar şi ce s-a întâmplat cu exactitate, însă doar victima a fost audiată. După şapte luni de la teribilul incident, dosarul este neatins de către autorităţi, care, conform victimei, îl ascund pe agresor.

”Doar eu am fost audiat în tot acest timp. Se știe cine e agresorul, se știe ce s-a întâmplat, însă poliția și procurorii îi țin în spate și nu îi audiază. Pe ministrul Chițoiu l-au trimis în judecată în două săptămâni. În cazul meu, de 7 luni nu s-a mișcat nicio hârtie în dosarul meu”, povesteşte victima.

Incidentul, povestit de către victimă

Victima povesteşte faptul că în data de 16 iunie se afla într-un club de noapte şi a fost agresat fizic de către bodyguard. Mai mult decât atât, victima susţine faptul că paznicul s-a asigurat că totul pare un accident şi a declarat autorităţilor că incidentul a avut loc în exteriorul clădirii.

"În 16 iunie 2019 am fost la un club de noapte din Baia Mare. Am ajuns acolo cam pe la ora 00.30. Am intrat, am băut ceva și dintr-o dată a venit bodyguard-ul la mine. Daniel V. îl cheamă pe facebook, dar în acte se numește Daniel H. M-a târât după el de la etajul II până la etajul I. Pe vărul meu l-a împins pe scări și el a ieșit afară. Eu m-am oprit și l-am întrebat de ce ne scoate afară. Văzând că nu mai ies, el a venit după mine și, când să plecăm de la etajul 1 spre parter, vărul meu a fost lovit cu pumnul în spate de Daniel, căzând pur și simplu pe scări. Mie mi-a dat vreo patru palme și vreo patru pumni, lăsându-mă inconștient. Mă țineam de balustradă să nu cad, iar el mi-a desprins mâna și m-a aruncat cu capul în pragul ușii de aluminiu. Când a văzut că sunt inconștient s-a panicat și a chemat pe fată ce lucra acolo (M.P.) să șteargă sângele. Apoi m-a scos afară pentru că venea poliția. La sosirea echipajului au spus că afară s-a întâmplat nu în local. Au încercat să mușamalizeze totul. Au făcut curățenie, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Așa au vrut ei să pară un accident."

Victima a fost transportată la spital şi a pierdut o cantitate mare de sânge, leşinând pe masa de operaţie. Vărul său a dat declaraţii poliţiştilor, alături de bodyguard-ul clubului, care a declarat că nu lucrează în mod legal în club.

"Eu am fost dus cu ambulanța la spital pentru îngrijiri medicale. Era 1.30 noaptea. M-am trezit dimineața la 8.30 în spital. Am pierdut și mult sânge și probabil din acest motiv am leșinat pe masa de operație. Între timp vărul meu a mers la declarații la poliție, unde bodyguardul a declarat că el nu lucrează acolo legal, ci doar îl ajuta pe omul de pază angajat legal acolo."

După două săptămâni de la eveniment, victimei i-au fost scoase firele, iar prietena agresorului a organizat o întâlnire între cei doi cu scopul de a face pace. Cei doi nu au ajuns la un acord comun, iar paznicul l-a urmărit atât pe bărbat, cât şi pe soţia sa.

"Mi-au scos firele și am mers la clubul respectiv. Prietena agresorului l-a sunat să vină că sunt acolo. A venit repede cu un taxi și mi-a spus să ne împăcăm. Eu i-am spus să vorbească cu avocatul meu, nu cu mine. Apoi a început să mă amenințe. Și-a pus oameni să mă urmărească peste tot. Și pe mine și pe soția mea. Ea umblă tot timpul cu spray cu piper la ea, pentru că îi este frică. Avocatul mi-a spus că până acum agresorul nu a fost chemat la declarații și din acest motiv m-am hotărât să fac totul public. Poate, poate se vor mişca lucrurile. De exemplu, la Chițoiu l-au trimis în două săptămâni în instanță. În cazul meu, de 7 luni nimic. Nu s-a audiat nici un martor, nici inculpatul. Doar eu și vărul meu am fost audiați”, adaugă victima.

Punctul de vedere al autorităţilor

Poliţiştii de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Baia Mare au întocmit dosar penal, iar sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare desfăşoară cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, dar şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

"În conformitate cu art. 12, alin. 1, lit. e, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice, informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor. Vă asigurăm că ne concentrăm pe îndeplinirea şi exercitarea atribuţiilor ce ne revin, conform competenţelor, în toate cazurile semnalate. Cu stimă! ŞEFUL INSPECTORATULUI, Comisar şef de poliţie, Liviu-Constantin GROZAVU"