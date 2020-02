Imagini spectaculoase cu noul Stadion Ghencea. Lucrările sunt aproape gata

Lucrările de la Stadiionul Steaua sunt aproape de finalizare în termen, în condiţiile în care Euro 2020 va începe pe 12 iunie, iar echipele care vor juca cele patru meciuri programate la Bucureşti se vor antrena pe arena din Bulevardul Ghencea.

Cele patru meciuri care se vor juca la Bucureşti sunt: Austria vs căştigătoarea play-off-ului dintre grupele de calificare D şi A, pe 14 iunie, Ucraina vs aceeaşi câştigătoare a play-off-ului, pe 18 iunie, Ucraina vs Austria, pe 22 iunie, şi optimea de finală dintre câştigătoarea grupei F şi locul 3 cel mai bine plasat din grupele A, B şi C, pe 29 iunie.

Meciurile propriu-zise se vor desfăşura pe Arena Naţională, urmând ca antrenamentele să se desfăşoare în Ghencea, pentru că celelalte stadioane care trebuia să fie folosite în acest scop nu au nici o şansă să fie gata până la startul competiţiei.

A 16-a ediție a Euro se va desfășura în 12 orașe: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucureşti, Budapesta, Copenhaga, Glasgow, Londra, Munchen, Roma şi Sankt Petersburg şi va avea loc în perioada 12 iunie - 12 iulie 2020.

