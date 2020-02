Imagini terifiante surprinse în timpul furtunii Ciara. Avioanele se chinuie să aterizeze pe pistă din cauza vântului extrem VIDEO

Marea Britanie a fost paralizată de cea mai puternică furtună din ultimii şapte ani. La rafală, vântul a ajuns la 145 de kilometri pe oră, iar ploaia torenţială a făcut ravagii în zonele de coastă, scrie Daily Mail.

Traficul aerian a întâmpinat dificultăţi preţ de mai multe ore, după ce mai multe curse au fost anulate sau au avut întârzieri. Au fost afectate și traficul rutier și cel feroviar, toate trenurile către Liverpool fiind anulate.

Mai multe imagini cu avioane care se clatină din cauza vântului puternic au ajuns pe internet.

Furtuna Ciara a făcut ravagii în weekend şi în Franţa. Luni este aşteptată în Corsica.

La Bucureşti, Ministerul de Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Norvegia, unde până astăzi la prânz sunt în vigoare coduri roşii şi portocalii de viscol, polei, risc de avalanşă şi ploi îngheţate.

This would terrify me! A plane landing at Birmingham Airport during #StormCiara