Imaginile NASA care pot ajuta în noi descoperiri pe Planeta Roşie

Majoritatea blocurilor sunt văzute ca fiind rotunjite, altele au margini unghiulare și sunt foarte alungite.

Morfologiile lor sugerează deformare ductilă, de la un flux sau o întrerupere tectonică după înlocuire. Ondulările de vânt sunt intersectate între acestea din matricea cea mai întunecată, astfel că la un moment dat pot fi văzute văi mici de-a lungul zidului spre zona de sud.

Unitatea cu tonuri de lumină pare să fie mai subțire și cea mai expusă în locurile localizate, iar mura de piatră este un amestec în două unități geologice care sunt diferite în reflectarea lor. De asemenea, conform uahirise.com, numeroase zăcăminte cu tonuri ușoare pot fi văzute în văile create, lucru care sugerează că au fost depuse sau sunt expuse prin eroziune. O postare pe blog a Universității din Arizona explică:

„De-a lungul podelei lui Melas Chasma este un depozit neobișnuit de blocuri compus din blocuri tonifiate ușor într-o matrice mai întunecată. Rezoluția înaltă a imaginii HiRISE dezvăluie straturi de doar câțiva metri grosimi în unele blocuri cu tonuri ușoare.Blocurile variază ca mărime, dar majoritatea se încadrează între 100 și 500 de metri în diametru”.

