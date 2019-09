Inaltarea Sfintei Cruci - 14 septembrie. Ce nu se mananca in aceasta zi. Traditii si obiceiuri

Inaltarea Sfintei Cruci. Sfanta Cruce a fost aflata din porunca Sfintei imparatese Elena, mama Sfantului Imparat Constantin cel Mare.

Datorita acesteia s-au gasit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul si care sunt crucile talharilor rastigniti odata cu El, patriarhul Macarie le-a spus sa atinga pe rand crucile de o femeie moarta. Femeia a inviat in momentul in care a fost atinsa de cea de-a treia cruce, cea pe care a fost rastignit Hristos. Crucea a fost inaltata in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusali­mului, in anul 335.

In popor, sarbatoarea Inaltarea Sfintei Cruci este considerata ziua ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei.

Potrivit traditiilor, de Inaltarea Sfintei Cruci, se strang ultimele plante de leac (boz, micsunele, matraguna, navalnic) impreuna cu buchet de flori si busuioc, la biserica, pentru a fi puse in jurul crucii si a fi sfintite. Plantele astfel sfintite se pastreaza apoi in casa, la icoane sau in alte locuri ferite. Ele sunt folosite pentru vindecarea unor boli, dar si la farmecele de dragoste.

Busuiocul sfintit de Ziua Crucii se pune in vasele de apa ale pasarilor. Se crede ca astfel vor fi ferite de boli. Fetele pun busuioc in apa cu care se spala, pentru a nu le cadea parul. Se mai bune busuioc sfintit si la stresinile caselor, pentru a le feri de rele, in special de trasnete. In Bucovina oamenii atarnau in ramurile pomilor fara de rod cruci de busuioc sfintit. Se credea ca astfel vor avea parte de recolta bogata in toamna viitoare.

In lumea satelor inca se mai crede ca, de Inaltarea Sfintei Cruci, serpii, inainte de a se retrage in ascunzisuri, se strang mai multi la un loc, se incolacesc si produc o piatra nestemata, folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor. Tot in aceasta zi, preotul sfinteste via si butoaiele de vin, pentru ca si in viitor gospodarul sa se bucure de o recolta bogata.

