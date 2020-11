Focar de coronavirus la spitalul din Balş, judeţul Olt. Încă o infirmieră a murit din cauza COVID-19

Infirmiera se simțea foarte rău, iar cadrele medicale încercau să o salveze, deși șansele erau minime.

„Astăzi, colectivul greu încercat al secției Boli Interne, Spitalul orășenesc Balș, a mai primit o lovitură. Infirmiera noastră a pierdut lupta cu nemilosul virus , are ne-a schimbat vieţile pentru totdeauna, după ce in urmă cu aproximativ două săptămâni am mai pierdut o colega. Drum lin la cer doamna Mioara! Nu vă vom uita niciodată!", este mesajul postat pe reţelele de socializare de una dintre colegele infirmierei.

Reamintim că în urmă cu două săptămâni, o asistentă care lucra pe secția de boli interne a Spitalului Balș din județul Olt a fost răpusă de Covid-19, la doar 47 de ani. În urma acestei situații, activitatea secției a fost suspendată pentru o perioadă de 7 zile, alți șase colegi ai femeii fiind depistați pozitiv.

