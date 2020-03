Încă o lună până la concertele Pink Martini din Bucureşti

Pink Martini aduc, pe orice scenă pe care performează, un repertoriu multilingv și un sound ce nu poate fi clasificat dar garantat va ridica publicul în picioare și, pe lângă muzica lor sofisticată, cosmopolită și cu note vintage, o aduc alături de ei pe solista China Forbes, alături de care proiectul a luat naștere acum 25 de ani dar și pe invitata Edna Vazquez, care îmbogățește repertoriul trupei cu o paleta largă de emoții

Trupa iubește România – Thomas Lauderdale, liderul trupei, a declarat că Bucureștiul este o a doua casă pentru ei - și publicul îi iubește la rândul său pentru impecabilele interpretări vocale și instrumentale și pentru interacțiunea deosebită care transformă orice concert într-o experiență completă pentru spectatori. Astfel, spectatorii se vor putea bucura de două concerte foarte diferite în cele două locații – varianta clasică de spectacol la Sala Palatului și cea interactivă și mult mai intensă la Fratelli.

Iar, ca o surpriză pentru fani, Pink Martini va oferi, pentru orice bilet cumpărat în perioada 1 – 8 martie, o carte poștală în ediție limitată semnată de trupă, cu un cod de descărcare gratuită a piesei I am woman, versiunea formidabilă a piesei clasice a lui Helen Reddy, ce reprezintă un manifest al egalității și susținerii între femei.

“Este minunat că un astfel de cântec există căci este atât de plin de energie și dătător de putere că orice patetism dispare și rămâi doar cu acest sentiment incredibil”, a povestit China Forbes despre prima data când au interpretat cântecul într-un concert Pink Martini. “O mulțime de femei au urcat pe scenă, sute și sute de femei și am cântat I am woman împreună. A fost o experiență atât de puternică încât am depășit imediat momentul în care mi se părea puțin ciudat să îl cântăm și am devenit dependentă de el.”

Înființată în 1994 în Portland, Oregon, orașul natal al lui Lauderdale, ca o trupă ce urma să combată zgomotul și mediocritatea percepută de unii drept muzică , după mai bine de douăzeci și cinci de ani, Pink Martini cântă acum pe podiumurile defilărilor de modă, în muzee și la prestigioase festivaluri de film atât melodiile proprii cât și reinterpretări ale unor piese celebre ce garantat vor face spectatorii să își aducă la concert pantofii de dans.

Spectacolele lor se țin cu casa închisă căci a asculta Pink Martini e ca o călătorie la ceas de seară pe toate meridianele: din piațetele romantice ale Italiei pe malurile Bosforului, din cafenelele cochete din Paris în Orientul îndepărtat și din Asia misterioasă în orașele pline de vervă ale Americii de Sud. Pink Martini vor readuce în fața publicului român îndrăgitele piese Sympathique, Hey Eugene, coverul după piesa Mariei Tănase, Până când nu te iubeam dar și cântece de pe noul album, Je Dis Oui!

Biletele la Sala Palatului au prețurile de: 350 lei (VIP), 250 lei (cat. II), 210 lei (cat. III), 190 lei (cat. IV), 170 lei (cat. V), 150 lei (cat. VI) și 120 lei (cat. VII) iar pentru Fratelli au prețul de 250 lei și pot fi cumpărate exclusiv de pe Eventim.ro sau din rețeaua magazinelor partenere Eventim – Vodafone, Telekom, Diverta, Cărturești, Carrefour și benzinăriile OMV,de la casa de bilete a Sălii Palatului și de la clubul Fratelli, numai în ziua evenimentului și doar în limita locurilor disponibile.

