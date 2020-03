Încă o româncă, infectată cu coronavirus în Italia! Tânăra de 22 de ani este fotomodel şi trăieşte în Bologna

Tânăra spune că s-a simțit rău la câteva zile după ce s-a întors de la prezentările de modă de la Milano.

"Eu până vineri nu am avut niciun simptom. De vineri noaptea, însă, am făcut febră mare, temperatură de 40. 04.07 Am luat paracetamol, pentru că mă durea și capul. Am așteptat până la 06:30, dar situația nu se ameliora deloc", a declarat Bianca Dobroiu.

Fata credea că are o simplă viroză. Nu s-a gândit că ar putea fi infectată cu coronavirus. "Febra nu scădea și cum știam că mă întorsesem de curând de la Milano. Am sunat la 118. Le-am spus ce am făcut și că aveam febră 40. Mi-au pus o mie de întrebări. Mii de apeluri, nu știu de ce. Eu mă simțeam rău, eram singură acasă, mă durea capul îngrozitor, nu puteam să mă țin pe picioare. Am așteptat ambulanța 4 ore. Am fost dusă la spital. Ei erau foarte liniștiți, erau complet echipați", a mai spus tânăra.



Românca a fost externată din spital şi se tratează acasă, unde locuieşte împreună cu mama ei.

MAE a făcut anunţul: 3 români infectaţi cu coronavirus, în Italia

Trei români sunt printre persoanele infectate cu coronavirus în Italia, informează Ministerul Afacerilor Externe.

„Potrivit datelor obținute în cursul zilei de ieri de către reprezentanții Ambasadei României la Roma și ai oficiilor consulare la nivel local, până în prezent, au fost identificați 3 cetățeni români printre persoanele infectate cu COVID-19 pe teritoriul acestui stat.

Consulatul General al României la Trieste a fost informat de către autoritățile locale din provincia Treviso cu privire la confirmarea unui caz în regiune, persoana având dublă cetățenie, română și a Republicii Moldova.

De asemenea, autoritățile locale de la Cremona au confirmat existența unui cetățean român depistat pozitiv în regiunea Lombardia, iar un al treilea caz, persoană cu dublă cetățenie româno-italiană, a fost confirmat în Bologna, în provincia Emilia-Romagna”, a informat MAE.

Ambasada României la Roma, prin intermediul task force-ului constituit la nivelul misiunii diplomatice, precum și oficiile consulare române din Republica Italiană continuă demersurile specifice pentru obținerea unor informații suplimentare din partea autorităților italiene cu atribuții în gestionarea situației.

MAE subliniază încă o dată importanța respectării cu strictețe a recomandărilor autorităților italiene, precum și necesitatea manifestării unei responsabilități individuale cu privire la respectarea măsurilor de prevenție, inclusiv din perspectiva limitării răspândirii virusului.