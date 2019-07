Încă o televiziune anunţă că va difuza în direct meciurile din Liga 1. Se vede într-o singură reţea de cablu

Telekom Sport anunta ca va transmite in direct meciurile din Liga 1, cu doar o zi inainte de startul sezonului 2019-2020.

"Liga 1 se vede in continuare la Telekom Sport. Conform traditiei, toate meciurile etapei vor putea fi urmarite in direct pe canalele noastre, runda de runda", se arata intr-un anunt facut de Telekom Sport.

DREPTURI TV. Primul post care anunţă oficial că va transmite LIGA 1 în următorii 5 ANI. În ce reţele de cablu este transmis

Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a vandut drepturile TV ale Ligii 1 cu 28 de milioane de euro pe sezon celor de la eAD, care actioneaza ca un intermediar pe piata. Mai departe, detinatorul drepturilor TV a intrat in discutii cu retelele de televiziune.

In sezonul trecut, partidele din Liga 1 au fost transmise de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport / Look Plus.