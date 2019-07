DREPTURI TV. Primul post care anunţă oficial că va transmite LIGA 1 în următorii 5 ANI. În ce reţele de cablu este transmis

Microbiștii vor putea urmări integral la Look Plus și Look Sport meciurile din campionatul intern până în 2024. Look e un conglomerat de posturi cu o acoperire excelentă la nivel național, aflându-se în grila tuturor operatorilor importanți de cablu.

LPF a anunţat programul primelor două etape din Liga 1. Ce meci deschide sezonul 2019-2020

După acest anunţ, este de așteptat ca Digi Sport și Telekom Sport să anunțe la rândul lor în perioada următoare că vor transmite Liga 1 pentru următorii 5 ani.

Costul total al tranzacției este undeva în jurul sumei de 28 de milioane de euro, cât au achitat televiziunile și în contractul trecut.

Liga 1, noul sezon începe derby-ul Viitorul-Dinamo. Când se joacă "eternul derby", programul complet al meciurilor

Liga Profesionistă nu mai negociază direct cu posturile TV, ci i-a cedat drepturile unui intermediar, societatea eAd, care a tratat cu televiziunile.