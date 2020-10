Încă un DIVORŢ bombă în showbiz. O altă cântăreaţă s-a despărţit de soţul ei: "Timpul trece şi viaţa merge înainte"

Este vorba de Analia Selis, care a făcut recent anunţul că nu mai formează un cuplu soţul ei, Răzvan Suma. Cântăreaţa a vorbit despre separare și spune că nu există nicio cale de împăcare.

De mai bine de un an de zile cei doi nu mai formează un cuplu, iar abia acum Analia Selis a decis să facă totul public.

"Așa cum ați auzit dimineața povestind cu băieții de la “Neața cu Răzvan și Dani”, anul trecut, pe 1 Decembrie m-am despărțit de fostul meu soț. La toți cei care de atunci pana acum m-ați întrebat cum e familia sau mi-ați trimis mesaje frumoase despre familia pe care o aveam aș vrea sa vă spun ca nu am putut sa vorbesc despre acest subiect. Ca sa evit întrebări despre o “posibila împăcare” as vrea sa va spun ca in ceea ce ma privește nu exista drumul inapoi.

Acest an a fost un an intim, in care am avut nevoie de regăsire acasă alături de Noa și Tiago.

La toți cei care trec pe o despartire as vrea sa va spun ca timpul trece și cu siguranța viața merge înainte spre mult mai bine decât a fost. Viața este un dar extraordinar de minunat și merita trăită numai și NUMAI cu oameni și lucruri pe care merita sa le ai lângă tine, restul trebuie lăsate in spate și cu ușa bine bine Încuiată.

Simt nevoie sa precisez ca nu mi-am gândit sub nicio clipa sa plec din România, nici înainte nici atunci cand m-am despărțit și nici acum. România este o țara care mi-a dăruit și îmi daruiește in continuare foarte mult, așa ca anul aceasta, pe 1 Decembrie, o voi sărbători așa cum nu am putut anul trecut", este nesajul postat de cântăreaţă pe pagina sa de Facebook.