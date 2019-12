Încă un lider Pro România îndepărtat din partidul lui Victor Ponta

"Astazi, 2 decembrie 2019, urmare a unei întâlniri pe care am avut-o cu Gabriela Podaşcă, colega mea din conducerea PRO România la nivel central şi la nivelul organizaţiei de Bucureşti, am aflat cu stupoare că am fost înlocuit de la conducerea filialei Sector 1 a PRO România.

Nu înteleg care sunt resorturile care au stat la baza acestei decizii, în afara unei noi reprize de gândire cu ficatul la nivelul conducerii din ce în ce mai restrânse a PRO România. Nu cred că mi se poate imputa lipsa de implicare, mai ales că mă număr şi printre cei 5 membri fondatori ai partidului, calitate pe care nu cred că mi-o poate lua cineva. Rezultatele obţinute de filiala Sectorului 1 au fost mereu peste media naţională a partidului, atât la alegerile europarlamentare, cât şi la cele prezidenţiale. Cred că singurul lucru care mi se poate imputa în mod real este o prietenie de o viaţă cu Daniel Constantin, precum şi o bună relaţie de colaborare şi prietenie cu Sorin Cîmpeanu, şi ei fondatori ai PRO România. În felul acesta se desavârşeşte o „operă" de înlăturare a fondatorilor începută încă din luna august când, fără a consulta pe nimeni, Victor Ponta i-a adus în „casa noastră" pe Călin Popescu Tăriceanu şi pe cei din ALDE cu care noi avem în continuare divergenţe şi chiar litigii în instanţă! Sunt un om care fac politică din pasiune şi care nu a fost, nu este şi nu va fi adept al valorilor de stânga. Sunt antreprenor de foarte mulţi ani de zile, am o companie care este profitabilă, iar când am lansat PRO România în mai 2017, ca partid de centru, centru-dreapta, nu mi-am pus problema că voi deveni peste noapte socialist şi adept al valorilor de stânga. Nu am făcut scandal atunci, pentru că am considerat că interesele de grup sunt mai importante decât opţiunea mea privată, pe care ştiu însă că mi-o împărtăşesc şi ceilalţi fondatori ai partidului. Rămân pentru toţi acelaşi coleg de nădejde, implicat şi încrezător în viitorul acestei ţări, chiar dacă nu pot să nu-mi ascund dezamăgirea faţă de genul acesta de politică ce pare dictatorială, făcută de un grup foarte mic de oameni în detrimentul intereselor partidului. Răzvan Mitu (încă) Vicepreşedinte al PRO România (încă) Coordonator al Organizaţiei PRO România Bucureşti", a anunţat Răzvan Mitu luni seară pe Facebook. Daniel Constantin, membru fondator al Pro România, migrează la PNL după scandalul cu Victor Ponta, scrie Ştiripesurse.ro. El fusese suspendat din funcţia de prim-vicepreşdinte alpartidului, după ce a votat în Parlament pentru susţinerea Guvernului Orban.