Încă un parlamentar Pro România, suspect de infecţie de coronavirus

"În cursul zilei de ieri (joi - n.r.) am fost anunţat că a fost confirmată pozitiv la testul COVID-19 o persoană cu care am fost contact direct în cursul zilei de luni.

Având în vedere situaţia de fapt, am decis să mă programez pentru efectuarea testului COVID şi să mă autoizolez până la primirea rezultatului testului. Înţelegând pe deplin implicaţiile ulterioare, am decis să suspend toate acţiunile electorale din perioada următoare până când voi primi rezultatul testului pe care îl voi face public. Îi asigur pe toţi cei care sunt alături de mine în această perioadă că sănătatea lor şi a familiilor lor este mult mai importantă şi, de aceea, consider că măsura autoizolării este primul pas care trebuie făcut într-o astfel de situaţie", a anunţat senatorul Nicolae Marin într-un comunicat de presă.

Senatorul Nicolae Marin este preşedintele Organizaţiei Judeţene Pro România Galaţi şi candidează pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi.