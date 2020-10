Încă un personaj a părăsit Masked Singer Romania. Cine se afla în spatele Tigrului?

"Ha ha, daca am simtit atmosfera si intr-o masca in care nu prea vedeam mare lucru, inseamna ca baietii de la Masked Singer au facut o treaba buna! De cand cu experienta de la Vocea Romaniei din 2018, dor mi-a fost sa mai ridic publicul in picioare si clar, e un pic de nostalgie la mijloc. Iar acum mi s-a mai dat o ocazie sa fac asta, si m-am bucurat enorm ca tot am reusit ceva acolo, si sunt foarte flatat ca s-au gandit la mine, sa fiu participant pentru emisiunea asta.

In masca vezi printr-o plasa (din gura tigrului cu miopie, in cazul meu) lumini stralucitoare, un public extrem de entuziasmat si 4 jurati curiosi si sociabili. Ah, ca sa nu mai zic de Inna...

Eram putin dezamagit, nu pentru faptul ca iesisem din concurs ci ma pregatisem deja pentru urmatoarele etape, cu melodii in franceza si italiana si nu am apucat sa fac niste experimente pe ele. Dar s-a dus starea asta amara dupa o zi, ca pana la urma, te bucuri de experienta in totalitate. Te motiveaza! Daca tot am avut initiative de genul, poate incep sa fac si eu ceva pe cont propriu... Cine stie? As fi vrut clar cu domnisoara Capcaun sau domnul Vulpoi, sunt printre preferatii mei si niste oponenti absolut puternici", a declarat Feihong pentru Pro TV.

Personajul care l-a făcut pe Codin Maticiuc să se îndrăgostească

Codin Maticiuc recunoaște că a dezvoltat o pasiune pentru una dintre măștile show-ului Masked Singer România. ”M-ai emoționat foarte tare și data trecută cu piesa Laurei Stoica și acum ai reușit să mă impresionezi din nou alegând una dintre melodiile mele preferate. Vreau să-ți spun că m-am îndrăgostit de tine. Dacă accepți o cină, promit să o gătesc chiar eu!”, îi spune Căpcăuniței imediat după interpretarea acesteia.

Cei patru detectivi vor merge pe mai multe piste în încercarea de a afla ce vedete se ascund sub măști rămase în competiție: Fetița Zurli, Lidia Buble, Laura Cosoi, Irina Rimes, Anca Serea, Mariana Bitang, Dan Helciug, Vali Crăciunescu sau Emil Rengle sunt câteva dintre variantele propuse.