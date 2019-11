Incendii apocaliptice în Australia. Peste 1,1 milioane de hectare sunt mistuite de flăcări

În statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt în continuare active, dintre care 50 nu au putut fi plasate sub control. Niciunul dintre acestea nu fusese însă clasificat la nivel de urgenţă miercuri dimineaţa, a precizat Serviciul de pompieri din acest stat.



Peste 1,1 milioane de hectare au ars sau încă ard în estul Australiei din cauza incendiilor devastatoare care au izbucnit luna trecută, au informat serviciile de pompieri, citate de DPA potrivit Agerpres

În statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt în continuare active, dintre care 50 nu au putut fi plasate sub control. Niciunul dintre acestea nu fusese însă clasificat la nivel de urgenţă miercuri dimineaţa, a precizat Serviciul de pompieri din acest stat, potrivit stiripesurse.ro



Marţi, autorităţile au emis o alertă de "risc de incendiu catastrofal" pentru Sydney şi regiunile învecinate, în condiţiile în care vremea rămâne caldă şi uscată, cu temperaturi de peste 30 de grade şi vânturi puternice, de până la 80 de kilometri pe oră.



Actorul Russell Crowe a declarat pe Twitter că proprietatea sa din Nana Glen, lângă portul Coffs, a fost afectată de incendiile de vegetaţie, însă familia sa se află în siguranţă



Potrivit Serviciului de pompieri, 50 de case au fost distruse marţi, crescând numărul de proprietăţi deteriorate sau distruse de săptămâna trecută la peste 300.



Marţi nu au fost înregistrate pierderi de vieţi omeneşti, a precizat sursa citată, însă 21 de persoane, inclusiv 13 pompieri, au fost rănite.



Sezonul incendiilor din Australia a început devreme în acest an, în luna octombrie, cu peste 1,1 milioane de hectare distruse, mai mult decât totalul hectarelor mistuite de flăcări în ultimele trei sezoane de incendii, a precizat acelaşi serviciu de pompieri.



Din cauza riscului pronunţat de incendii, pe teritoriul statului New South Wales, cel mai populat din Australia, peste 150 de unităţi de învăţământ, de la şcoli primare la licee, rămân închise.



De săptămâna trecută, când a început ultima rundă de incendii, cel puţin trei persoane au murit şi peste 120 au fost rănite.