Articol publicat in: Societate

Incendiu la o clădire de birouri aflată în construcţie, la Timişoara. 32 de muncitori, evacuaţi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la o clădire de birouri aflată în construcţie din Timişoara. Foto: opiniatimisoarei.ro Peste 40 de pompieri au intervenit cu 7 autospeciale de stingere şi două autoscări mecanice de lucru la înălţime pentru lichidarea focului, scrie news.ro. Citeşte şi Incendiu PUTERNIC în Capitală! Alertă MAXIMĂ! Din clădire au fost evacuate 32 de persoane, fiind vorba despre muncitori, iar echipe de căutare-salvare au făcut verificări în imobil, nefiind semnalate victime. loading...

