Articol publicat in: Societate

Incendiu PUTERNIC în Capitală! Alertă MAXIMĂ!

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Incendiu puternic în centrul Capitalei. O rulotă în care se prepara mâncare a luat foc. Pompierii au intervenit de urgenţă. În zona Buzești din Bucureşti, o rulotă în care se prepara mâncare a fost cuprinsă de flăcări, a anunţat reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, un echipaj de descarcerare și o ambulanță. Incendiu DEVASTATOR la o mănăstire din Constanţa VIDEO Persoanele care se aflau în rulotă au reuşit să iasă la timp, nefiind înregistrate victime. Cauza incendiului nu a fost stabilită de către autorități. loading...

