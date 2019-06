Incendiu la cea mai mare rafinărie de pe Coasta de Est. Pe cer s-a format o bulă de foc, drumurile au fost închise VIDEO

Imagini difuzate de postul de televiziune local NBC10 Philadelphia au arătat cum un fum uriaş iese din această rafinărie, PES, situată în sudul oraşului Philadelphia.

Pe reţelele de socializare, media americane au transmis de asemenea imagini cu o bulă de foc enormă formată pe cer.

Compania a transmis într-un comunicat că patru angajaţi au fost răniţi şi că toţi lucrătorii sunt trataţi la faţa locului, potrivit Reuters.

Focul ar fi izbucnit la ora 04.00 în cursul dimineţii, a adăugat televiziunea, conform căreia s-ar fi produs o serie de explozii. Incendiul era vizibil de la câţiva kilometri.

Pe pieţele financiare, explozia a făcut ca preţul benzinei să crească.

Într-un mesaj postat pe contul său oficial de Twitter, biroul local însărcinat cu gestionarea situaţiilor de urgenţă a făcut apel la locuitorii şi la comercianţii situaţi la est de locul incendiului să rămână în interior până la noi ordine.

Totuşi, oficiali locali din domeniul sănătăţii au spus că nu există un pericol imediat pentru comunitate.

Rafinăria PES, care a fost creată în urmă cu 150 de ani, este cea mai importantă de pe Coasta de Est a SUA, conform paginii sale de internet, şi produce 335.000 de barili pe zi.

