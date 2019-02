Incendiu urmat de o explozie în Alba Iulia. Cea mai mare fabrică de condimente din sud-estul Europei s-a făcut scrum FOTO

Potrivit primelor informații, incendiul a fost urmat de o explozie, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar pompierii au intervenit inițial cu două autospeciale și o ambulanță, scrie adevarul.ro.

ISU Alba a transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert pentru anunţarea populaţiei din apropiere asupra prezenţei fumului dens rezultat din procesului de ardere. „Incendiu hală productie in mun Alba Iulia cu degajari mari de fum, norul se indreapta in directia mun Sebes, com Ciugud, com Daia Romana. Pentru asigurarea protectiei ramaneti in incinte, inchideti geamurile si nu va expuneti la fum. Respectati recomandarile pompierilor DSU-IGSU", se arată în mesajul trimis prin RO-Alert.

În urma incendiului au rămase pagube de zeci de milioane de euro, focul mistuind cea mai mare fabrică de condimente din sud-estul Europei, ce aparţine grupului francez Solina.