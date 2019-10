Incident la şcoală: O elevă de 7 ani a căzut de pe o bară metalică şi s-a accidentat. Era plină de sânge VIDEO

Incidentul a avut loc la școala din localitatea Pătrăuți. Fetița s-a lovit în zona inghinală, după ce a căzut pe o bară metalică, însă cadrele didactice nu au sunat la 112, scrie Ziar de Suceava .



Directoarea și profesorii ar fi încercat să îi găsească pe cei de la dispensar, însă nu au reușit și au hotărât să o ducă pe fată și să o lase acasă, unde se afla doar frățiorul ei în vârstă de 12 ani.



"Doamna directoare și doamna profesoară mi-au adus-o acasă, nicicum nu au sunat la 112 (...) Un profesor de acolo, Jureschi Radu, mi-a spus că . Și i-am spus ce mi s-a întâmplat, mi-a făcut copilul meu handicapat. (...) I-am spus că dacă copilul meu l-am adus bun la școală, de ce mi s-a adus copilul meu în două rupt", a spus Nicolae Jurcă, tatăl fetei, care a făcut plângere la Poliție.



Directoarea școlii din Pătrăuți, Mihaela Grijincu, susține că a dus fetița acasă din cauză că nu a reușit să îi găsească părinții ei.



"Am fost anunțată de colegii mei de incident și m-am deplasat la școală. Fetița, am încercat să comunic, să aflu ce s-a întâmplat, nu voia să comunice deloc cu noi. Am lăsat-o să se liniștească. (...) Am suit-o într-o mașină și am plecat acasă. Acasă, părinții nu erau de găsit. Era un frate mai mare și l-am rugat să deschidă ușa ca să o primească în casă, să o lăsăm în casă. (...) Am lăsat-o acasă cu vecinii care erau acolo, cu frații ei, care erau acolo acasă", a declarat directoarea școlii din Pătrăuți.



Profesorii s-au scuzat pentru modul în care au procedat spunând că așa au fost instruiți de la dispensar, că nu au personal suficient și că trebuie să aibă grijă și de alți 300 de elevi.



La fața locului a ajuns și un inspector școlar, care a precizat că, potrivit regulamentului, cadrele didactice ar fi trebuit sunat la 112, iar copilul ar fi trebuit dus la spital de unul dintre profesori.



În prezent, fata este internată la Spitalul Județean Suceava, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Medicii spun că starea sa de sănătate este una bună.