Incredibil! Un copil a fost transportat deasupra portbagajului, în Cluj-Napoca

Totul a fost filmat de către un alt şofer. Incidentul a avut loc pe bulevardul Horea din oraşul Cluj-Napoca, de la gară spre centru. La un moment dat, la un semafor, cel mic a revenit pe banchetă, însă tot în mod necorespunzător, deşi se află în maşină cu un adult.

Potrivit legii, până la înălţimea de 1 metru şi 35 de centimetri, copiii trebuie transportaţi în scaune speciale, cu centura pusă.

"Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate." , se arată în lege.