Indicele ROBOR la trei luni a scăzut sub 3%. Florin Cîţu: "Doar trompetele PSD-iste văd altceva"

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut, vineri, la 2,99% pe an, de la 3,03% pe an, cât a fost în ziua precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Florin Cîţu a reacţionat pe pagina sa de Facebook.

"Rate mai mici pentru români. Dobânzile continua să scadă. Increderea investitorilor în guvernarea PNL CRESTE zilnic. Nu există dubii aici. Deprecierea usoara a leului astăzi este CORELATA cu deprecierile din regiune. Zlotul, forintul se depreciază pentru că sunt câteva mișcări de fluxuri internaționale. Doar trompetele PSD-iste văd altceva.

Fiți fără grijă. Dobânzile vor continua să scadă și increderea investitorilor va continua să crească în guvernarea PNL.

Cu cât avem anticipate mai repede cu atât mai repede vom putea reveni la SCADERI de prețuri si dobânzi aproape de ZERO.

Urmează lucruri fantastice pentru români. Dobânzi aproape de zero și scăderi de prețuri", este mesajul transmis de Florin Cîţu.

La debutul lui 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se situa la 3,19%. La data de 21 februarie 2019, ROBOR la 3 luni se situa la 3,28% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri la 3,11% pe an, de la 3,15% pe an, în data de 20 februarie, iar ROBOR la 12 luni s-a diminuat până la 3,19% pe an, de la 3,22% pe an, cu o zi în urmă.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, pentru al treilea trimestru din 2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din al doilea trimestru al anului.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.