Industria auto, la cea mai complexă negociere după Brexit: Este implicată şi România

O eventuală înțelegere va necesita aprobarea celor 27 de membri rămași ai blocului și toți au în joc propriile lor interese naționale.



Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a făcut și mai dificilă calea către un acord, angajându-se să se folosească de Brexit ca oportunitate de a se desprinde de ceea ce susține că înăbușesc regulile UE.

Decizia sa de a se lăsa numai 11 luni pentru a ajunge la un acord este luată în capitalele europene, semn că intenționează să caute doar un acord limitat cu UE. "Acum vom avea un concurent la ușa noastră", a spus cancelarul german, Angela Merkel, săptămâna trecută. "Un concurent care se va strădui să arate ce are în fața ușii noastre."



Majoritatea membrilor UE pune accentul pe o agendă comună în cadrul negocierilor viitoare şi doresc să formeze o relație comercială cu tarif zero, cu cota zero, protejarea integrității pieței unice și să apere standardele de reglementare care să asigure condiții de concurență echitabile, potrivit Bloomberg.

Marea Britanie va trebui să ajungă la un acord cu blocul pe teme care se extind mult peste comerț, cum ar fi regulile de cooperare și securitate în domeniul aviației, de exemplu, informează news.ro.



Dar intervalul de timp prescurtat de Boris Johnson ar putea pune în pericol strategia totală sau nimic a blocului. Dacă nu există suficient timp pentru a negocia toate subiectele simultan, UE ar fi forțată să aleagă care sunt problemele care ar trebui să acorde prioritate, ceea ce ar deranja inevitabil unele state membre.

"Timpul este foarte scurt", a atenţionat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în această lună. "Vom pune accentul pe acele probleme care reprezintă o faleză economică la sfârșitul anului 2020, dacă nu s-ar face", a spus ea. "Acestea sunt aspecte în care nu avem nici un cadru internațional care să ne revină și nici posibilitatea de a lua măsuri unilaterale de urgență."



Chiar dacă orarul este strict, fiecare stat membru al UE va dori să-și apere propriile interese industriale.



Sectorul Automobilelor, subiect important şi pentru România



Funcționarii din Germania, Polonia, Austria, România și Republica Cehă au selectat toate mașinile și piesele auto ca fiind unul dintre cele mai importante sectoare care trebuie protejate.



Marea Britanie a importat aproape 1,5 milioane de autovehicule fabricate de mărci germane, franceze și italiene din continent în 2018, în valoare totală estimată a vânzărilor de 35 de miliarde de euro (39 de miliarde de dolari), potrivit Bloomberg Intelligence.



Nissan și Toyota se numără printre producătorii auto care construiesc mașini în Marea Britanie, alături de mărcile BMW și Rolls-Royce ale grupului BMW, Bentley-ul Volkswagen Group, Jaguar Land Rover de la Tata și unitatea Vauxhall deținută de PSA. Orice bariere vamale ar afecta lanțurile de aprovizionare globale complicate ale industriei.