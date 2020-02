Industria României s-a prăbuşit cu 8,9% în decembrie, cea mai mare cădere din 2010 încoace

Datele lunare Eurostat arată că industria României a avut în decembrie o cădere de 8,9% (cea mai mare din UE). Industria Germaniei s-a restrâns cu 7,2%, cea a Slovaciei cu 7,1%, cea a Ungariei cu 3,7%, cea a Cehiei cu 3,4%, Polonia fiind singura ţară aflată pe orbita Germaniei care a înregistrat o creştere de 1,3%.

Industria României depinde într-o bună măsură de evoluţia economiei germane, având în vedere că Germania cumpără 23% din exporturile României (30% din exporturile către UE). C

„Este foarte greu de "pus punctul pe i". La nivel mondial, China sau India au încetinit şi asta a afectat economia Germaniei care este dependentă de exporturi. Se adaugă aici războiul comercial. În industria auto trebuie amintită trecerea de la benzină la electric. Acestea şi altele au încetinit cursul economiei germane. În ceea ce ne priveşte, am avut recent o întâlnire cu reprezentanţii firmelor germane din România, a participat şi prim-ministrul României, iar mesajul lor a fost că piaţa locală a anului 2019 a fost, în cea mai mare parte, OK. Companiile germane prezente în România nu par a fi extrem de afectate de ceea ce se întâmplă aici, spun că sunt afectate, mai degrabă, de ceea ce se întâmplă în companiile-mamă. La momentul actual, pe fundalul încetinirii din Europa, industria automotive încă a mers OK în România", a declarat pentru Zf.ro Dragoş Anastasiu, preşedintele Ca­merei Germane de Comerţ din Ro­mânia (AHK).