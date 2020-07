Motivul pentru care un pacient din Iaşi a cerut să nu fie externat, deşi s-a vindecat de coronavirus. Medicii au fost impresionaţi

Viorel Căuneac a povestit, pentru sursa citată, că, deşi s-a internat cu formă uşoară a infecţiei, boala a evoluat într-o formă gravă: „Totuşi, am avut tăria de caracter şi am avut puterea să trec peste perioada asta şi am respectat medicamentaţia, am respectat tot ce mi s-a spus [...] Când m-am internat, am făcut formă uşoară. Nu credeam, nu credeam. Erau mulţi bolnavi care erau asimptomatici, mulţi plecau, veneau. Am zis că nu e aşa de grav, dar nu se compară o persoană cu alta. Mulţi s-au externat, că stau aici deja de 39 de zile”.

Bărbatul spune că primul tratament care i s-a administrat nu a avut efect. Al doilea tratament, însă, a fost mai puternic, mai îndelungat şi a avut succes. Pacientul a dezvoltat, însă, complicaţii şi a fost trecut pe ventilaţie artificială.