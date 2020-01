Infern în port, zeci de vase au fost mistuite de flăcări. Sunt cel puţin opt morţi

Incendiul a fost generat de o imensă explozie, focul propagându-se apoi la majoritatea vaselor ancorate la docuri. Bilanţul provizoriu arată că cel puţin opt persoane şi-au pierdut viaţa şi şapte au fost rănite, în timp ce au fost distruse nu mai puţin de 35 de ambarcaţiuni.

presa americană relatează că unii dintre cei aflaţi pe bărcile andocate s-au aruncat în apă de groaza flăcărilor, unii dintre ei fiind încă daţi dispăruţi. Tragedia a avut loc în Scottsboro (Alabama), la aproximativ 150 km nord-est de capitala statului, Birmingham.

Multiple people died when a massive fire swept through a dock on a river in Alabama and destroyed 35 boats. At least eight people were unaccounted for and seven others were injured and taken to area hospitals, according to the Scottsboro Fire Chief. https://t.co/bAxj3khpRq pic.twitter.com/6f7vLMxDci