Infirmieri acuzaţi că au desfigurat un pacient, într-un spital din Vaslui. Medic: "S-a împiedicat şi a căzut cu faţa de podea"

De cealaltă parte, reprezentanţii secţiei de Psihiatrie spun că joi noaptea, din cauza sevrajului în care se afla, bărbatul a început să aibă halucinaţii, sărind să-i bată pe angajaţii spitalului. "Miercuri, când am plecat de la el, nu avea nimic. Vineri, când ne-am întors, ne-am speriat când l-am vãzut. Era plin de sânge, cu ochii, nasul si gura umflatã. El si alti pacienti sustin cã fost bãtut, dar angajatii spitalului spun cã s-a lovit singur la cap, în urma unei crize", a declarat o rudã a pacientului pentru presa locală.



"Eu n-am mai vãzut asa ceva. În halul ãsta sã bati pe cineva, n-am crezut cã se poate întâmpla. Noi l-am internat marti, din cauza unor crize de epilepsie, si de atunci, aproape zilnic, am mers sã-l vizitãm. Miercuri am plecat pe la 5 dupã-amiazã de la el, iar vineri dimineatã, când ne-am dus sã-l vizitãm, am rãmas socati când l-am vãzut. Avea ochii umflati, buza spartã, îi curgea sânge din nas. L-au bãtut pânã l-au lãsat fãrã dinti în gurã. În partea de sus nu mai are niciun dinte, iar în partea de jos îi lipsesc doi dinti", a spus ruda bărbatului, potrivit vremeanoua.ro.



Conducerea secţiei de Psihiatrie are însă o altă variantă. Potrivit medicului Aurelian Strãulea, scenele au decurs cu totul altfel.



Bărbatul ar fi avut halucinaţii, din cauza sevrajului, şi ar fi sărit să-i bată pe infirmieri. "A iesit pe hol, cu un scaun de plastic în mânã, lovind de mai multe ori un infirmier.



În momentul când a fost dus înapoi la pat, am înteles cã pacientul s-a împiedicat si a cãzut cu fata de podea. În urma cãzãturii, acesta a suferit un traumatism local, la nivelul ochiului drept", a spus şeful secţiei de Psihiatrie.



Aurelian Străulea a spus că este vorba despre un "consumator de alcool", care s-a internat de mai multe în ori n secţia respectivă.



"Joi noaptea, pacientul respectiv a iesit pe hol cu un scaun de plastic în mânã. Am înteles cã un infirmier a vrut sã-l conducã înapoi în salon, dar a fost lovit de mai multe ori cu acel scaun. A venit un alt infirmier, i-au pus mâinile la spate si l-au dus în salon. Din ce mi-au spus infirmierii, am înteles cã în momentul când au ajuns lângã patul lui, tinându-l cu mâinile la spate, pacientul s-a împiedicat si ar fi cãzut cu fata de podea si un infirmier peste el.



În urma acestui incident, bãrbatul a suferit un traumatism local, la nivelul ochiului drept. Nici vorbã sã fi rãmas fãrã dinti. Astfel de incidente nu fac bine nimãnui, cu totii le regretãm", a mai spus şeful secţiei de Psihiatrie.



Familia pacientului a depus, însă, plângere la Politie, urmând ca oamenii legii sã stabileascã dacã într-adevãr, acesta a fost sau nu bãtut de infirmieri.