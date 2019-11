Influencerul Codin Maticiuc dezvăluie cu cine va vota la prezidenţiale: "Mie îmi place Paleologu, dar o să votez cu..."

Fostul crai de Dorobanţi al anilor 2000 rebranduit în producător de film şi influencer, Codin Maticiu, răspunde la întrebarea care frământă milioane de români "Noi cu cine votăm?".

"Știu. Nu e nici la modă, nici înțelept sa te bagi în politica sau măcar să ai o părere dacă ești influencer. Pâi ce sa vezi, boss, eu nu sunt un influencer așa că hai să ii dăm drumul.

Sunt alegeri duminică și e bine sa votăm. Așa ca datorie civică și exemplu pentru copii în ciuda unor vremuri în care chiar nu conta dacă votezi sau nu.

Cu cine votăm însă de data asta? Habar n-am cu cine votați voi și recunosc ca parțial ma doare-n... dar hai sa vorbim elevat și sa va spun ce gândesc eu și apoi sa va las pe voi la comentarii să-mi spuneți cum gândiți voi sau să-mi dați pur și simplu la... dar uite ca iar îmi vin prostii.

Mie personal din băieții ăștia (iertare le cer doamnelor candidate ca le-am exclus dar măcar sa se obișnuiască de aici) îmi place Paleologu. Ca e băiat cult și cred ca ne-ar face cinste prin anumite locuri. Recunosc ca eu sunt subiectiv când vine vorba de PMP. Am un prieten bun pe acolo, ceva șef al partidului pe la sectorul 1 sau București ca nu ma pricep. Sebastian Moise se numește, este băiat tânăr și extrem de pasionat de politica. Cred tare ca va face ceva, e din generația aia noua de politicieni pe care o tot așteptăm. In fine deci îmi place de Paleologu și nu-mi displace nici de Mircea Diaconu (jur pe mama ca am scris din greșeală Geoană și am apucat sa șterg că dacă nu eram atent și-l postam așa iar se bucura ăla cu Mihaela pe buze). De Dan Barna n-am nicio părere, nici bună, nici rea, dar parcă asta nu e de bine.

Acestea fiind spuse eu votez cu Klaus. Va spun și de ce dacă mai aveți puțină răbdare. Băi, rău n-a fost omul. A avut niște momente chiar bune, a avut până și un discurs memorabil (ăla cu "ghinion" din parlament) ceea ce pentru el chiar e mare challenge. Oameni buni, PSD a avut șansa lui. Și vreți sa vă spun ceva? N-au făcut doar lucruri nasoale. Știu, știu CUIE MODIN! Au dat niște legi bune, au făcut cate ceva doar ca nimic memorabil. Eu cred ca e momentul PNL. Tot e Orban la cârma. Băi vreau patru-cinci ani în care sa aibă tot ce vor: guvern, președenție și primar unde vor ei și ce mai vor. Cred ca e și rândul lor sa arate ce pot fără să aibă loc de scuze și justificări apoi. Nu vreau sa aud ca ar fi făcut dar era nu știu cine la Cotroceni și se împotrivea. Băieți, e rândul vostru. Really. Din punctul meu de vedere. Klaus la Cotroceni, Orban prim ministru și Rareș Bogdan sa ia capitala. Oricum alegerile ar trebui repuse împreună, președenția cu parlamentarele. Altfel iar neștiutorii pun un președinte și ies la club când se joaca guvernul crezând ca au rezolvat.

Bun. Asta e gândirea mea. Nu sunt deloc anti PSD dar e timpul să îi vedem pe alții. All the way. All in. Și care sunt "ceilalți"? Adevărata opoziție? Care e derbyul în politică? PSD-PNL. Îmi pare rău PMP, eu sunt fan dar jucați în liga a 2 a încă câțiva ani ca sunteți mici.

PNL, ai votul meu. Klaus tu primul. O sa fiu cu ochii pe voi. Cel mai mare critic voi fi.



Dacă ești de-acord da cu share. Dacă nu ești de-acord da cu comment și cu hate", conchide Maticiuc.