Articol publicat in: Societate

Informaţii bombă în cazul Dincă. Anchetatorii au decis s-o caute pe femeia în roşu VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat în exclusivitate pentru România TV că la percheziția informatică de vineri s-a expertizat un alt aparat de stocare și nu telefonul lui Gheorghe Dincă. Mai mult, Tonel Pop a declarat că procurorii i-au răspuns în sfârșit la solicitările făcute, iar femeia în roșu care apare în ultimele imagini cu Luiza va fi căutată de procurori. "Se pare că vestitul telefon despre care am provocat eu anchetatorii şi am destăinuit, este ţinut deoparte de către anchetatori, se pare că nici până în acest moment nu a fost expertizat. Ei zic că ar trebui dus undeva unde să se poată deschide, şi ne mai uităm şi ne mai gândim. În minutul 2 dacă era valabilă chestia ca nu se deschide acel telefon, trebuia dus la reparat, să îl deschidă, să fie expertizat până acum de 1.000 de ori. În fiecare zi puteau să îi facă o expertiză. Înțeleg că un alt telefon a fost expertizat și o altă unitate de stocare și stau să mă întreb de ce nu se uitau la ele acum trei luni? Eu mă refer la acel telefon la care tot bat apropo, acel telefon cu clapetă... Şi acum îl tot plimbă să nu știu ce să îi mai facă", a declarat Tonel Pop, la România TV. Citeşte şi Alexandra Măceşanu a fost văzută în Italia. Mesajul halucinant pe care i l-a transmis unei alte românce Avocatul familiei Melencu a dezvăluit că anchetatorii s-au decis să o caute pe femeia în roşu, care apare în ultima înregistrare cu Luiza: "După 3 luni de zile, astăzi, în sfârşit, mi-au răspuns şi mie la toate cererile procedurale pe care le-am făcut. Între altele, mi-au spus că îmi admit această cerere de identificare a persoanei. De-aici încolo admit, cum s-ar spune, până acum nu au ştiut de existenţa ei. Mi-au spus că or să caute persoana în roşu". Declaraţia completă a lui Tonel Pop, în materialul video de mai jos: loading...

