Articol publicat in: Societate

Alexandra Măceşanu a fost văzută în Italia. Mesajul halucinant pe care i l-a transmis unei alte românce

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Apar noi ipoteze în cazul Caracal. Patroana unui local din Italia susţine că a văzut-o pe Alexandra Măceşanu în viaţă. Foto: a1.ro Potrivit patroanei, Alexandra ar fi intrat în barul său şi i-ar fi cerut ajutorul. "A luat un suc pe care i l-a plătit băiatul care a intrat după ea şi înainte să intre băiatul ăsta, ea a spus: Te rog frumos, ajută-mă! Ajută-mă! Eu i-am răspuns tot în română: De ce să te ajut? Şi după aceea, când a intrat băiatul acela în bar, s-a oprit", a spus românca, potrivit a1.ro. "Avea un maiou alb pe ea, un maiou. Avea o fustă de blugi, cu un lanţ pe partea stângă şi o pereche de tocuri înalte, roşii cu alb şi avea părul prins în coc. Ziceai că ori de beată, a băut ceva ori drogată ori era fumată. Nu ştiu ce să spun. Era palidă la faţă. Din spusele unor persoane care vin mereu la bar, care se uită mereu la emisiuni şi au spus: "Fata asta a fost dispărută acum două, trei luni din România", a mai dezvăluit aceasta. GHEORGHE DINCĂ, adus la audieri la DIICOT. Cum arată monstrul din Caracal după ancheta FBI VIDEO Gheorghe Dincă a declarat în faţa procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite. Gheorghe Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat. Femeia din casa lui Gheorghe Dincă aruncă în aer CAZUL CARACAL. Ştie unde sunt FETELE! Cine este ŞEFUL REŢELEI loading...

