Ingredientul banal din bucătarie care îţi poate distruge sănătatea

Vestea buna este ca organismul uman are nevoie de sare. Cu toate acestea, in cantitati mai mici decat ne-ar placea sa credem. Avem nevoie de 200 miligrame de sodiu sau, altfel spus, 0,5 grame de sare pe zi pentru ca organismul sa functioneze optim.

Cu toate acestea, ajungem sa consumam mult mai multa sare. Cum este acest lucru posibil?

Unul dintre motive este acela ca nu cunoastem cantitatea de sare pe care o contine fiecare produs pe care il servim. In plus, majoritatea considera gustul sarii necesar oricarui fel de mancare, pentru ca acesta sa aiba gust.

Iata cum sarea ne poate afecta sanatatea:



1. Prea multa sare poate cauza dezechilibre ale fluidelor

Echilibrul sodiului, potasiului si al fluidelor din organism este un proces delicat care implica si rinichii. Acestia pot fi afectati de consumul excesiv de sare, fiindu-le ingreunata activitatea. De aceea, clasicul sfat de a bea opt pahare de apa pe zi este unul extrem de util. Este chiar indicata depasirea numarului de opt pahare in cazul celor care consuma multa sare.

E bună sau rea sarea pentru sănătatea noastră? Consumul excesiv de sare influențează creșterea în greutate?

2. Excesul de sare pune presiune asupra inimii

Tensiunea arteriala crescuta din cauza consumului de sare poate duce la numeroase complicatii, precum deteriorarea arterelor, inimii si a altor organe sau cresterea riscului de insuficienta cardiaca, accident vascular cerebral si insuficienta renala.

Nu este dificil sa iti masori tensiunea arteriala. O poti face cu ocazia oricarei vizite la medic si este indicat sa o verifici periodic. Daca tensiunea arteriala crescuta este mostenita din familie, scaderea consumului de sare este o metoda eficienta de preventie a riscurilor asociate cu aceasta.

3. Prea multa sare poate duce la balonare

Pe langa efectele periculoase pe care le are, prea multa sare poate cauza, de asemenea, balonare. Acest lucru se intampla din cauza retentiei de apa. Balonarea este temporara, dar poate deveni o sursa de disconfort. Asadar, evita sarea daca stii ca urmeaza sa te afli intr-o situatie in care balonarea ar putea fi o problema.

Nu este imposibil de redus cantitatea de sare din dieta de zi cu zi, dar acest lucru implica o serie de schimbari. Mancarea de tip fast-food contine, de regula, cantitati mari de sare. Daca tu esti cel care gateste, evita folosirea conservelor sau cumpara-le pe acelea fara sare. Cauta alte modalitati de a condimenta mancarea, cum ar fi ardeiul iute, usturoiul, ceapa, care au numeroase beneficii si te ajuta, in acelasi timp, sa reduci cantitatea de sare.

Cea mai buna metoda de a elimina sarea din dieta este sa te obisnuiesti cu alte arome, asa ca nu ezita sa experimentezi cu ingrediente precum piperul sau curry. Arterele tale iti vor multumi.

Sursa: huffingtonpost.com