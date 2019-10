Îngropată de vie: un bărbat care săpa mormântul fiicei sale decedate a descoperit în groapă o fetiţă nou născută

Când Hitesh Sirohi din localitatea Bareilly s-a dus să îşi înmormânteze fiica, decedată miercurea trecută, la câteva minute după naştere, sapa lui a lovit un vas de lut, a declarat un reprezentant al poliţiei locale din Uttar Pradesh pentru Thomson Reuters Foundation.

''Când a observat o fetiţă înăuntru el a salvat-o imediat şi a chemat paznicii cimitirului care au spus că îi observaseră mai devreme pe părinţi'', a spus acesta. Potrivit reprezentantului poliţiei locale, copilul avea aproximativ cinci zile. Poliţia îi caută pe părinţii care au îngropat copilul. Sirohi a declarat pentru Times of India că a găsit copilul înfăşurat într-o pânză, plângând. ''La un moment dat am crezut că fata mea a înviat. Dar vocea venea de fapt din vas'', a povestit bărbatul pentru Times of India.



Fetiţa nou-născută a fost transportată la spital unde primeşte îngrijiri, a precizat poliţia adăugând că un politician local va acoperi cheltuielile medicale, potrivit Agerpres.

Citeşte şi S-a îmbătat şi şi-a ucis bebeluşul de numai 4 săptămâni, după ce l-a strivit fără să îşi dea seama



Pruncuciderea fetelor este o practică larg răspândită în India din cauza preferinţei părinţilor pentru fii, consideraţi o investiţie, în timp ce fiicele sunt văzute drept o povară. India, ţara cu 943 de femei la fiecare 1.000 de bărbaţi, conform recensământului din 2011, face eforturi să rezolve decalajul raportului sexelor prin legi dure.



Determinarea sexului în perioada prenatală a fost interzisă în 1994. Familiile utilizează însă în continuare metode sau dispozitive ilegale pentru a afla sexul fătului şi pentru a întrerupe sarcina în cazul unui rezultat nedorit. Potrivit unui studiu publicat în 2011 în jurnalul ştiinţific The Lancet, până la 12 milioane de fete au fost avortate în ultimele trei decenii în India, potrivit Agerpres.



În luna ianuarie, o fetiţă cu vârsta de trei săptămâni a fost îngropată de vie în statul Rajasthan iar localnicii au auzit-o ţipând de sub pământ, însă ea a murit după câteva săptămâni la spital.



În 2017, poliţia din statul Maharashtra a găsit 19 fetuşi de sex feminin într-o canalizare din apropierea unei clinici. Un medic a fost arestat şi pus sub acuzare de provocare ilegală a avorturilor pentru clienţi care îşi doreau să aibă urmaşi de sex masculin, notează The Guardian şi Thomson Reuters Foundation.AGERPRES/