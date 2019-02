ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR 2019. Inimă de ciocolată cu cremă de cocos

Mod de preparare Inima de ciocolata cu crema de cocos

Topim mai intai ciocolata intr-o craticioara pe baie de aburi si mestecati pana se topeste. Cand ciocolata este topita complet punem cu o lingurita in formele inimioare. Dam la frigider sa se intareasca.

Punem o parte din ciocolata ramasa in strat subtire in forma inimioara mare avand grija sa o intidem uniform pe toata suprafata. Dam la rece.

Preparam intre timp crema astfel: batem spuma untul cu zaharul pudra. Adaugam laptele praf si cocosul si omogenizam.

Scoatem inimioara o umplem cu crema si nivelam, lasand foarte putin spatiu liber deasupra.

Ciocolata ramasa o turnam peste crema si nivelam avand grija sa acoperim intreaga suprafata .

Dam din nou la rece.

Dupa ce s-au intarit scoatem ciocolatele din forme.

Taiem inima cu crema de cocos in doua si o impartim cu persoana iubita.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: