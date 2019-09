Înregistrare bombă cu una dintre victimele sechestrate şi violate de Dincă. "A venit cu un cuţit lângă mine" VIDEO

Fata a povestit la România TV cum s-a întâmplat totul. "Eu plecasem dinspre piaţă şi Dincă a venit cu un cuţit lângă mine, aşa cum ar fi să mă înjunghie şi mi-a zis: Mergi cu mine! Aşa m-a luat, direct. Mergi cu mine! Acest cuţit a fost cumpărat pentru tine! M-am speriat atât de tare şi nu am suflat un cuvânt că mi-a zis să nu suflu un cuvânt şi mi-a zis: mergi cu mine! Şi m-am dus, m-a băgat într-o garsonieră... Au fost vreo 7-8 inşi. Dar pe rând au venit cîte unul", a relatat fata.

Două nopţi a durat coşmarul tinerei. "După două zile mi-a dat drumul, sub forma să nu comentez nimic. Când am plecat, nu mai ştiu cum, drumul care era tot pe la piaţă că acolo stau. Acolo m-au agăţat alţii, tot puşi de ei sunt convinsă. Şi atunci am luat o sticlă de jos, am spart-o şi m-am tăiat la mână. Şi am fugit", a mai povestit aceasta.

