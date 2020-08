Înregistrarea-bombă cu negocierile dintre poliţişti şi membrii clanului Duduianu. Adevăratul motiv al percheziţiilor

Întâlnirea secretă ar fi avut loc sâmbătă noaptea, cu câteva ore înainte de înmormântarea lui Emi Pian. Conform surselor, aceştia s-ar fi întâlnit într-o biserică din sectorul 5, care a fost deschisă special pentru discuţia lor, iar Duduienii ar fi înregistrat audio totul. Şeful Poliţiei Române l-ar fi rugat pe interlop să-şi scoată fratele mort din casă mai repede ca să nu fie Poliţie arătată cu degetul că nu a luat măsuri de sancţionare a interlopilor.

Şefii din Poliţie nu au putut fi contactaţi pentru o reacţie legată de acest incident, iar Valentin Duduianu a negat aceste informaţii. „Este o aberație! Nu a existat nicio întâlnire între membrii familiei mele și reprezentanți ai conducerii Poliției Române. Nu știu de unde a ieșit această informație. Noi eram ocupați cu priveghiul”, a mărturisit membrul clanului Duduianu.

În urma percheziţiilor, oamenii legii ar fi confiscat zeci de telefoane şi stick-uri. ”Dacă iese public tot ce-au vorbit acolo și cum au vorbit e jale! Îi compromit total. Adică au ajuns cei mai importanți oameni din Poliție să se roage personal de interlopi să respecte legea? Iar acum sunt disperați să găsească înregistrarea respectivă la Duduieni. N-au însă cum s-o mai facă, după atâtea zile. Oricum, știu că o copie se află deja în posesia unui avocat al clanului”, a mai spus sursa citată.

Citeşte şi Elvis Pian: "Dacă fraţii mei sunt arestaţi, rămân singur. Mi-e frică şi de stat, şi de oameni, mi-e frică să mai apar, să mai vorbesc"





Fratele lui Emi Pian recunoaşte că şefii din Poliţie i-au rugat să respecte măsurile

Elvis Pian, fratele interlopului înjunghiat mortal, a dezvăluit, pentru România TV, că a avut o întâlnire cu şefii de Poliţie, în momentul în care aceştia au venit la el să-i roage să păstreze ordinea la parastas. Elvis a mărturisit că nu-şi aminteşte şi numele lor.

"Înainte era asta, când era mai multe persoane, dar când a venit dânșii, domnii polițiști, și a venit și mai mari, că erau civili, erau îmbrăcați, am înțeles, ne-au spus, ne-au învățat: „Băieți, vă rog frumos, păstrați distanța și purtați măști”. Si noi am ajuns la înțelegere, am respectat tot, am respectat și distanța, că știam de ea. Și dacă inima în mine plângea, toțuși am respectat legea", a spus Elvis Pian.

Fratele lui Emi Pian a negat că ar fi avut loc vreo întâlnire la biserică. „Am promis domnilor care au venit la noi acasă, da nu știm numele că nu îi cunoaștem, ei s-au legitimat, dar nu am înțeles eu, cu durerea mea în suflet nu am reținut numele, dar s-au legitimat dânșii și a vorbit frumos și am spus așa. Mai mult de 40 de persoane nu vor veni la parastas. Și la noi se face ca la români. Noi suntem ortodocși, ce e la români e și la țigani. Noi am promis că respectăm legea, anunțăm rudele să nu mai vină decât cât am promis, 35 – 40 de persoane, rudele de gradul 1, nepoți, frați, restu, chiar dacă sunt rude, există o lege și noi trebuie să o respectăm”, a adăugat el.