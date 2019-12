INSULA IUBIRII. O ispită va deveni tată pentru prima oară. "Ea este destul de matură"

Este vorba despre George, ispita masculină care a făcut furori la Insula Iubirii și de la care domnișoarele își pot lua adio acum pentru că acum urmează să devină tătic pentru prima oară, iar lucrurile sunt cât se poate de serioase cu iubita lui, scrie spynews.ro. Iubita lui este însărcinată în cinci luni cu o fetiţă! Cei doi s-au "combinat" când s-a întors din Thailanda, de la filmările Insulei Iubirii.

"Maică-sa l-a gândit şi mi l-a propus. Nu există pe nicăieri. Este un nume special. Prima dată am vrut să îi punem numele de Sara sau Sahara şi aşa am zis să îi punem Zahara. Noi ne ştim de foarte mult timp, de ani buni de zile, ea este puţin mai mare decât mine. Înainte de Insulă, ieşeam în grupuri comune, dar nu ne duceam spre ceva serios. Însă după ce am venit din Thailanda, ne-am combinat. Ea este destul de matură ca să înţeleagă de ce m-am dus acolo, iar în timpul emisiunii nu aveam relaţie.", a declarat George.

Mai mult, George spune că nu s-a gândit încă la momentul când o va duce la Altar pe mama fetiței sale, însă spune că vor organiza nunta abia după ce bebelușul va veni pe lume.

"Încă nu. A rămas că după ce ne organizăm să devenim părinţi, apoi punem şi această problemă (n.r. nuntă). Undeva în martie, aprilie va naşte.", a mai spus George de la Insula Iubirii.