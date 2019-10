Articol publicat in: Sport

INSULELE FEROE-ROMANIA. Tătăruşanu: Dacă nu avem atitudinea corespunzătoare, vom avea de suferit

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net INSULELE FEROE-ROMANIA. Portarul echipei naţionale a României, Ciprian Tătăruşanu, a declarat, vineri, că jucătorii "tricolori" trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare în meciul cu Insulele Feroe şi să nu îi trateze de sus pe adversarii de sâmbătă. INSULELE FEROE-ROMANIA. "Mâine ne aşteaptă un meci dificil. Feroe este o echipă care a progresat foarte mult în ultimii ani. Sper să avem o evoluţie bună mâine şi să câştigăm cele trei puncte. Fiecare meci este dificil, în ziua de astăzi nu mai sunt adversari puternici şi adversari slabi. Au progresat foarte mult în ultimul timp, au arătat-o şi în meciurile pe care le-au jucat până acum în grupă. Dacă îi tratăm de sus şi nu vom avea o atitudine corespunzătoare, cu siguranţă vom avea de suferit. Cel mai mult mă interesează victoria, dacă se poate şi fără gol primit, cu atât mai bine, dar victoria este cea mai importantă. Dragoş Grigore este un jucător important la echipă naţională, dar cine îi va lua locul o va face bine. Este o suprafaţă cu care nu suntem obişnuiţi, dar am făcut ieri un antrenament pe teren sintetic, astăzi vom face pe terenul de joc şi cred că suntem jucători care ne putem adapta la orice condiţii. Prefer să primesc gol, dar să câştigăm. Nu este cel mai important să nu primesc gol. (n.r. - despre meciul cu Norvegia) Este pentru prima oară când joc un meci cu copii în tribună. Având în vedere că UEFA ne-a interzis să avem suporteri, cred că este un lucru bun, totuşi, că vom avea suporteri alături de noi, chiar dacă vor fi copii. Sper să fie o atmosferă plăcută. Nu e uşor pentru ei să vină la meci (n.r. - pentru copii), vom încerca să dăm totul ca în orice meci pe care l-am jucat până acum şi sper să îi facem fericiţi la final", a declarat Ciprian Tătăruşanu, într-o conferinţă de presă. INSULELE FEROE-ROMANIA. Sâmbătă, de la ora 19.00, la Torshavn, în Insulele Feroe, prima reprezentativă va disputa al şaptelea joc din preliminariile Euro-2020, iar marţi, de la ora 21.45, România va întâlni Norvegia, pe Arena Naţională, în Grupa F preliminară. loading...

