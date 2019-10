FEROE - ROMANIA (ora 19:00) LIVE ONLINE STREAM VIDEO la PRO TV în preliminariile EURO 2020

FEROE ROMANIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO PRO TV. Aliar Aghaiev, din Azerbaidjan, va arbitra meciul Feroe - Romania, programat, sâmbătă, de la ora 19:00, în preliminariile Euro 2020. Aliar Aghaiev va fi ajutat de compatrioţii săi Zeinal Zeinalov şi Akif Amirali. Rezervă va fi Rahim Hasanov. PRO TV transmite, sâmbătă, de la ora 19:00, FEROE ROMANIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO.

EURO 2020 GRUPA F

S-au jucat:

23 martie 2019: Malta – Feroe 2-1, Suedia – România 2-1, Spania – Norvegia 2-1

26 martie 2019: Malta – Spania 0-2, Norvegia – Suedia 3-3, România – Feroe 4-1

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4, Norvegia – România 2-2 , Suedia – Malta 3-0

10 iunie 2019: Malta - România 0-4, Spania - Suedia 3-0, Feroe - Norvegia 0-2

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4, Norvegia – Malta 2-0, România – Spania 1-2

8 septembrie: România - Malta 1-0, Spania - Feroe 4-0, Suedia - Norvegia 1-1

Clasament

Au mai rămas de jucat:

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

"Aștept cu nerăbdare meciul cu Romania, la fel și jucătorii. În tur, când am pierdut cu 4-1 la Cluj-Napoca, cred că am avut o prestație decentă. Chiar dacă am încasat patru goluri, cred că am avut un joc bun. Jucătorii sunt pregătiți să facă un nou meci bun cu Romania. De data asta sperăm că nu va mai înscrie patru goluri. Îmi aduc aminte că trei dintre goluri au venit într-un interval scurt de timp, ceea ce a fost o catastrofă pentru noi. Sperăm că putem face un meci mai bun de această dată", a spus selecţiioenrul insularilor, Lars Olsen.

"Îmi e teamă de orice meci, atât timp cât întâlnim un adversar care chiar dacă nu are niciun punct în momentul de faţă în grupa noastră să ştiţi că a avut meciuri în care a dominat şi a avut momente de dominare în faţa oricărui adversar. E o echipă periculoasă şi datorită gazonului artificial. Am lucrat în această săptămână cu gândul în primul rând la meciul din Feroe, dar e clar că fiind o echipa nordică, fiind o echipă care joacă cam acelaşi stil ca Suedia şi Norvegia, toate antrenamentele sunt şi pentru ceea ce se va întâmpla marţi. Voi încerca să bag cel mai bun 11 pe care îl am în momentul de faţă sau consider eu că poate să fie în momentul de faţă. Nu mă mă gândesc la meciul cu Norvegia. Cei din Feroe au demonstrat în toate meciurile pe care le-au jucat aici că pot pune în dificultate orice adversar", a declarat selecţionerul "tricolorilor", Cosmin Contra.

În partida tur, disputată la Cluj-Napoca, a fost ROMANIA - FEROE 4-1. Golurile au fost marcate de Ciprian Deac (26), Claudiu Keșeru (29, 32) și George Pușcaș (63), respectiv Viljormur Davidsen (40p).

Echipele probabile la meciul FEROE ROMANIA

FEROE: Nielsen - Vatnhamar, Vatnsdal, Gregersen, Baldvinsson, Davidsen - Edmundsson, Hansson, Bjartalio, Bartalsstovu - Olsen. Selecţioner: Lars Olsen.

ROMANIA: Tătărușanu - R. Benzar, Chiricheș, Nedelcearu, Bancu - Nistor, Anton, Mitriță - Hagi - Pușcaș, Fl. Andone. Selecţioner: Cosmin Contra.

FEROE - ROMANIA, meci contând pentru Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020, se joacă, sâmbătă, de la ora 19:00. FEROE şi ROMANIA se întâlnesc pe Stadionul "Torsvollur" din Torshavn.