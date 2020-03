Interviu cu primarul nervos din Delia: "Văd că a folosit acea enervare a mea!". Recomandările acestuia pentru români VIDEO

Gianfilippo Bancheri are 38 de ani şi este primar în Delia din 2013, aflându-se acum la al doilea mandat. "A doua oară am fost ales cu 98,3% din voturi", spune acesta. Cât despre situaţia din Delia, e spus: "Nu mai face nimeni jogging nici în Delia, nici în Italia, în general. A folosit acea enervare a mea, se vede că lumea a început să stea acasă. Atunci când am făcut înregistrarea eram foarte supărat, cu acel procent de persoane care nu respectă ordonanţele guvernului. În fiecare oreaş, acest procent de persoane riscă să strice munca tuturor. Se vedea că eram foarte supărat, dar acest clip a devenit viral pentru că, din păcate, peste tot se întâmpla din păcate acelaşi lucru".

Citeşte şi Mesajul devenit viral al unui primar. "Ce v-a apucat pe toţi să alergaţi, când ultima oară aţi alergat în şcoala primară?" VIDEO

În Delia trăiesc şi români, după cum spune Gianfilippo Bancheri. "Avem aici, în Delia, 500 de cetăţeni români, care lucrează în agricultură. Au familiile, copiii aici. Eu personal cunosc foarte mulţi. În final, aş vrea să le fac o recomandare cetăţenilor din România: Ascultaţi ce vă spune Guvernul. Nu este o glumă! Cu cât rămânem acasă, cu atât mai repede lucrul acesta se termină. Toţi trebuie să vâslim în aceeaşi parte".

Interviul complet cu primarul din Delia: