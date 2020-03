Interviu EXCLUSIV cu o italiancă bătută la Cluj, de teama CORONAVIRUSULUI VIDEO

Italianca în vârstă de 30 de ani a venit la Cluj-Napoca miercurea trecută, ca turist din Londra. Când a sosit în Romania, și-a închiriat un apartament în regim hotelier. Proprietarul şi-a dat seama că este italiancă şi a dat-o afară.

Vă prezentăm un interviu exclusiv pentru România TV

- Am pierdut noțiunea timpului, cred că acum 2-3 zile, acum 3 zile, pentru asta este ultima noapte pe care trebuie să o petrec aici la Cluj. Acum trei zile m-au dat afară din hotel, pentru că și-au dat sema că am pașaport italian, că sunt italiancă. Trăiesc de 4 ani în Marea Britanie, unde am reședința. Am venit în vacanță, o săptămână, singură. Am făcut rezervarea online, rezervarea era făcută din Anglia. Inițial am făcut rezervarea pentru 2 zile, pentru că voiam să merg în mai multe locuri. Dar pentru că m-am simțit bine aici am vrut să prelungesc perioada. Cererea mi-a fost acceptată, am mai dormit aici 2 nopți, pentru că tot haosul ăsta s-a petrecut joi sau vineri, nu îmi amintesc.

Reporter - Denunțul de când e?

- 8 martie. Sunt 4 pagini, se vede ștampila. pe această persoană, practic.. Eu am coborât în pijama și pe camerele video se va vedea, cu portofelul în mână pentru că voiam să îl salut înainte să termin vacanța. El s-a enervat și mi-a spus: "Să mă suni după ora 2", m-a izbit de perete, m-a împins în cameră, mi-a dat o palmă și mi-a zis: trebuie să pleci acum.

Reporter - De ce a făcut asta? Pentru că ești italiancă și îi era teamă că ai coronavirus?

- Să fiu sinceră, eu nu sunt un oaspete care să ridice probleme într-un hotel. Vin seara, îmi fac duș și mă culc, mă trezesc, îmi fac duș și plec. Nu stau în cameră, drept urmare, singurul motiv e ăsta. Eu am reușit să mă îmbrac, am o valiză, o geantă de umăr și o altă geantă de sport, pe care o folosesc ca bagaj de mână. Și când m-a dat afară, această geantă mică a rămas înauntru. Eu am ieșit cu valiza și cu geanta. Afară era o patrulă de poliție locală, am cerut ajutorul, era un singur polițist, a încercat să mă ajute, dar nu știa ce să facă, așa că a chemat o a doua patrulă. Au venit doi polițiști, un bărbat și o femeie, am vorbit cu ei și au spus că pentru agresiune pot doar să merg la spital, dar nu aveam semne, deci nu avea rost. În plus, aveam acea geantă încă înăuntru. În ea aveam laptopul, documentele și portofelul englez înăuntru cu 800 de lire în el, două carduri și cheile. Într-un final am chemat un taxi și i-am spus să mă ducă la secția de poliție cea mai apropiată. Am mers la secție, am făcut plângere pentru agresiune și am explicat totul, sunt 4 pagini, toate numerotate, toate semnate. Când eram acolo le-am spus că am încă un bagaj acolo în hotel dar nu vreau să merg singură pentru că mi-e teamă de această persoană. Atunci el , foarte drăguț, după ce am stat 6 ore în secție, a chemat o patrulă să mă însoțească. Mi-a spus: "Acum chem o patrulă, o să te însoțească, verifici geanta în fața lor să vezi dacă îți lipsește ceva, dacă nu îți lipsește nimic, asta e." A chemat patrula, vine, unul dintre ei începe să țipe: "Asta e italiancă, eu pe asta nu o iau în mașină".

Reporter - Le era teamă că ai virusul?

- Da. A trebuit să cheme o altă patrulă, care m-a însoțit la hotel. Am mers să îmi recuperez geanta și mi-au zis să verific dacă îmi lipsește ceva, era laptopul, pașaportul, documentele, dar nu mai era portofelul britanic, pentru că eu am două portofele când călătoresc, pentru că nu îmi folosesc lirele. Am un portofel unde am unele carduri și bani care se folosesc în respectiva țară și un portofel britanic pe care îl țin la hotel.