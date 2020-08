Inundaţii catastrofale, cele mai mari din ultimii 90 de ani. Zeci de persoane şi-au pierdut viaţa la Karachi VIDEO

Cel puţin 41 de persoane au decedat în urma celor mai recente ploi torenţiale care s-au dezlănţuit începând de marţi asupra metropolei de circa 20 de milioane de persoane, situate în sudul Pakistanului, a precizat şeful poliţiei municipale, Ghulam Nabi Memon. Cel puţin 23 de persoane şi-au pierdut viaţa doar joi, a spus Faisal Edhi, preşedintele Fundaţiei Edhi, cea mai mare organizaţie de caritate din Pakistan, care administrează o reţea de ambulanţe şi morgi.

Se aşteaptă ca bilanţul deceselor să urce semnificativ atunci când echipele de salvare vor ajunge în anumite cartiere inaccesibile până în prezent, a mai precizat Faisal Edhi.

Circa două milioane de persoane ar putea fi izolate din cauza suprasaturării solului cu apă în zonele mlăştinoase joase care nu deţin un sistem de drenaj eficient, a spus Agenţia pentru Managementul Dezastrelor Naţionale (NDMA). A fost mobilizată armata, iar salvatorii au folosit ambarcaţiuni din flota marinei pakistaneze pentru a ajunge la victime, a spus Murad Ali Shah, prim-ministru al provinciei Sindh, din sudul ţării, a cărei capitală este oraşul Karachi.

Oraşul a fost lovit de cea mai severă serie de precipitaţii de după anul 1931, a precizat directorul agenţiei meteorologice a provinciei Sindh.

Ploi torenţiale sunt aşteptate în sudul şi sud-vestul Pakistanului în următoarele două zile, a adăugat Sarfraz, stârnind temeri referitoare la riscul unor noi distrugeri. Sute de persoane îşi pierd viaţa în Pakistan şi în alte ţări de pe teritoriul dens populat al Asiei de Sud în fiecare an în perioada musonului, în lunile iulie şi august. În plus faţă de inundaţiile pe râuri provocate de ploile din Himalaya, schimbările climatice au contribuit la inundaţii în regiuni urbane şi la revărsări ale lacurilor glaciare în ultimii ani.

This was 26th street DHA Karachi, my neighborhood....this is why I was worried about my family, my father. What we have witnessed in Karachi today was apocalyptic in some ways. The true hurt & damage will be visible after the water recedes. Nothing but devastation. #KarachiRain pic.twitter.com/loWHBQ1rZC