Ioan Becali, despre conducătorul dinamovist Pablo Cortacero: Este unul dintre cele mai mari blufuri ale fotbalului românesc

"Eu am spus că e serioasă persoana cu care comunic, Juan Pablo Melero. El nu a fost niciodată (n.r. - implicat în proiect), el era în spatele afacerii, coordona, l-a lansat pe acest Pablo Cortacero, acesta a venit ca o lance lansată din spaţiile alea americane, de pe portavioanele americane, cum pleacă avioanele de pe portavioane, a venit aici, a pus nişte spanioli, dintre care priceput este numai directorul sportiv Rufo Collado, care ştie ce vrea şi cu care m-am întâlnit de două ori şi am pus la punct câteva contracte ale tinerilor. Probabil el nu ar fi acceptat contractele de nababi la spaniolii veniţi, dar nu e vina lui. El primea ordin de la acea rachetă atomică, care era Pablo şi care era coordonat din spate de Juan Melero. Când a văzut că racheta lui nu execută ordinele exact (n.r. - Melero) s-a mai dat la fund puţin. De fapt, Juan l-a convins şi pe Contra să vină la Dinamo. Contra îl ştia de la Getafe. După ultimile discuţii cu Juan Melero, pare că el s-a retras şi l-a liniştit şi pe Contra, să stea calm pentru că racheta lansată în spaţiu a întâlnit nori foarte deşi. Norii nu pot fi pătrunşi, asta e problema. Racheta (n.r. - Cortacero) este unul dintre cele mai mari blufuri ale fotbalului românesc din ultimii 60-80 de ani. (n.r. - întrebat dacă vor pleca spaniolii şi antrenorul Cosmin Contra) Toată lumea şi Dinamo se va împreuna cu cealaltă Dinamo, a lui Badea, o va lua din divizia a doua, a treia, vor veni suporterii din nou, nu ştiu ce se va întâmpla. E aproape de 99 la sută (n.r. - că spaniolii nu vor mai continua), asta e părerea mea. Păi jucătorii ăştia spanioli dacă erau atât de buni jucau în Divizia B spaniolă, unde luau aceiaşi bani. Eu îl am pe Paşcanu în divizia a doua spaniolă, care ia 18.000 de euro. Fondul de salarii este (n.r. - la Dinamo) de 480.000 de euro pe lună, plus celelalte cheltuieli ajunge la 6-700.000 de euro. (n.r. - la Dinamo) Refrenul este, săptămâna care va veni, acum va fi săptămâna în care se va face bine Pablo. E o chestiune de oameni iresponsabili. Au venit acţionarii majoritari cu nişte pistoale neîncărcate, fără gloanţe şi ei acum nu mai apar", a declarat Becali, la ProX.

El crede că, în cazul în care spaniolii nu-i vor plăti fostului acţionar majoritar sumele din contractul de vânzare-cumpărare, clubul va reveni în proprietatea lui Ionuţ Negoiţă.

FC Dinamo a anunţat, la 13 august, că are un nou acţionar majoritar, şi anume compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero.

La 30 septembrie, Cortacero a prezentat noua conduce a clubului formată în majoritate din spanioli.

De asemenea, au fost transferaţi 14 jucători la Dinamo, pe salarii foarte mari. Pană în prezent, conducerea spaniolă nu a investit nimic în clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Miercuri, Dinamo a anunţat că acţionarul majoritar Pablo Cortacero a fost confirmat pozitiv la testarea efectuată în Spania pentru diagnosticarea Covid-19.

"Am discutat aseară cu Pablo, era în spital. A avut simptome specifice, probleme cu respiraţia, dar se simte mai bine după câteva zile de spitalizare. Sperăm să iasă din spital în cel mai scurt timp, să fie trimis acasă sub tratatament specific. Pablo face un apel la unitate în aceste momente complicate pentru fiecare dintre noi. Nu este simplu de rezolvat toate problemele în această pandemie. Tuturor prietenilor mei le transmit că sunt în fiecare zi la birou pentru a găsi cele mai bune soluţii de organizare în cadrul clubului", a declarat Alex Couto Lago, pentru site-ul oficial al clubului, www.fcdinamo.ro.

Următorul meci al echipei Dinamo Bucureşti în această ediţie de campionat este programat duminică, de la ora 21.00, în deplasare, cu Viitorul Constanţa, în etapa a zecea din Liga 1.