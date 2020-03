Ioan Mang anunţă că parlamentarii social-democraţi nu vor vota Guvernul Cîţu, dar vor fi în sală pentru a asigura cvorumul

"Părerea mea este că dacă domnul Iohannis a respectat decizia Curţii Constituţionale şi a propus un premier care să-şi creeze o majoritate aşa cum spune Constituţia, atunci PNL, săptămâna viitoare, când va fi votul, va trebui să-l voteze pe domnul Cîţu. În caz contrar, se adevereşte faptul, bănuiala unora, că de fapt din nou s-a propus un om doar ca să nu fie votat, ceea ce Curtea a spus că nu este corect. Şi nu este în spirit constituţional. Eu mă aştept să fie votat. PSD nu-l va vota. Va participa la şedinţă ca să asigure cvorumul, dar nu-l va vota. Vom vedea după acea şedinţă ce se întâmplă," a declarat liderul PSD Bihor, Ioan Mang, în conferinţă de presă.

Mang a declarat că au scăzut mult şansele de a fi organizate alegeri anticipate.

"Sigur nu pot fi anticipate pe actuala ordonanţă dată în noaptea celor 25 de ordonanţe, pentru care nu a ieşit nimeni în stradă. Pe de altă parte, PNL nu ar avea şanse mari de câştig. Când tai Programul prima casă şi în locul lui bagi Programul ultimul porc, cine să te mai voteze? Fraierii! 'Ultimul porc' este programul făcut acum de preşedintele ANSVSA. Cine are porc în gospodărie, adică toţi ţăranii din România, nu are voie să-l reproducă, să ducă scroafa la vier şi nu are voie să-l plimbe între gospodării. Aşa scrie în ordinul lui", a mai spus Ioan Mang.

Citeşte şi: Ponta explică în ce condiţii ar putea fi învestit Guvernul Cîţu şi strategia Pro România: "Ce credeti ca vor face liberalii?"