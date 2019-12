Ioana Lee, interviu incendiar despre divorţuri şi avere. Secretul unui ten perfect: găinaţul de privighetoare VIDEO

Ioana Lee traieste o viata care s-ar putea asterne in mai multe romane. A lansat cinci pana acum dar povestile ei de viata sunt de prima pagina a tabloidelor. Traieste de 16 ani in Washington si se invarte in cercurile inalte ale oamenilor politici. Ba chiar a divortat recent de cel de-al treilea sot, un fost politician. Ioana Lee e prezenta la toate receptiile oficiale din cadrul Ambasadei Romaniei, acolo unde a intalnit si prim-ministri, dar si presedintele tarii.

La cei 40 si de ani, Ioana Lee a bifat trei casnicii si tot atatea divorturi. La 25 de ani s-a maritat cu un print japonez. Traditiile si eticheta pe care trebuia s-o poarte cu mandrie au devenit insa un calvar.

"Aveam parul foarte lung, culoarea naturala, negru, trebuia spalat de doua ori pe zi, dimineata si seara. Seara trebuia sa fiu imbaiata de catre mama soacra. Lucru pe care l-am refuzat! Nu trebuia sa port kimono in fiecare zi, dar in momentul in care il purtai trebuia sa am foarte multe prosoape, multe straturi, erau cinci persoane care te imbracau. Dupa toate aceste aranjamente, du-te si mai respira! De mers la toaleta, trebuia sa astept pana a doua zi pentru ca nu aveai cum sa-ti mai ridici... Printre atatea perne cred ca avea loc si un pampers. Eu am sugerat, nu va suparati, eu pun un pampers d-asta sa ma descurc, altfel nu mai fac fata. Eu am plecat fara absolut nimic. Nu am acceptat nimic din partea familiei japoneze. Vorbim de niste bogatii, valorin inestimabile. Dar, la 20 si ceva de ani, avand judecatori si avocati in familie, m-au sfatuit sa plec cu demnitate. Eh, demnitatea nu-ti plateste chitantele", a spus Ioana Lee.

Cel mai recent divort, de un politician si om de afaceri din SUA, i-a adus multa durere dar si un penthouse de lux intr-o zona buna in Washington.

"E un lucru dureros sa vorbesc despre asta pentru ca este inca foarte recent. Dar, pe de alta parte, am fost oarecum binecuvantata pentru ca, desi, am avut trei casatorii, am avut marea sansa de a fi casatorita cu oameni de calitate. Stau in Thomas Circle, intr-un penthouse, la ultimul etaj. E apartament, desi el s-a oferit sa-mi ofere casa. Ce sa fac eu cu casa asta? Doar daca o populez cu oameni, singura nu-mi doresc asa ceva", a mai spus Ioana Lee.

Ioana Lee recunoaste ca apeleaza la trucuri de intinerire, precum botoxul, dar foloseste si produse cat se poate de naturale, cum ar fi gainatul de privighetoare: "Toti barbatii ma intreaba apoi li se face scarba. Gainatul de privighetoare il am din Japonia. Bineinteles ca la inceput cand am vazut ca scrie acolo, am zis ca eu nu pun niciun gainat pe fata mea. Dar cand mi-am dat seama ca este inodor, incolor, e o pudra... ca doar nu asteptai sa ii vina pasaricii si s-o intinzi pe fata... Cum crede lumea, dar de unde gasesti tu asa ceva?".