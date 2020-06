Ioana Simion, dezvăluire-şoc după nunta cu Ilie Năstase. "Mi-a spus că-mi oferă divorţul, doar să îi împlinesc o singură dorinţă!"

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au căsătorit la Techirghiol, într-un cadru restrâns, alături de familie și apropiați. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu la doar două săptămâni după ce s-a spus că vor divorța și că nu mai există șanse de împăcare.

Nunta lui Ilie Năstase aduce noi controverse în Arhiepiscopia Tomisului. Preotul poate fi exclus din preoţime

"Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și, în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele. Atunci m-a făcut să plâng. Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul lanotar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă. Și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile", a spus Ioana Simion.

Surpriză! Ciprian Marica şi Ioana Marcu i-au cununat pe Ilie Năstase şi soţia lui. Imagini de la neaşteptatul eveniment

"Știu că ea nu s-a căsătorit prima dată în rochie de mireasă și că își dorea foarte mult acest lucru. După ce am cucerit-o, am renunțat la divorț. Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat", a declarat şi Ilie Năstase.