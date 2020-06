Surpriză! Ciprian Marica şi Ioana Marcu i-au cununat pe Ilie Năstase şi soţia lui. Imagini de la neaşteptatul eveniment

Naşii celor doi a fost o surpriză pentru toată lumea, Ciprian Marica şi Ioana Marcu au decis să mai acorde o şansă relaţiei şi i-au condus la altar pe fostul tenismen şi soţia lui, scrie Click.ro.

Sâmbătă, în jurul orelor 16.00, îmbrăcată în rochie de mireasă, cu decolteu sexy, Ioana şi Ilie Năstase s-au cununat religios la o mănăstire din Techirghiol, pe care mireasa o frecventează de mai mulți ani. Ceremonia religioasă a durat mai bine de o oră și au luat parte familiile și prietenii cei mai apropiați ai mirilor.

După cununie, Ilie și Ioana, însoțiți de alaiul de nuntași, au petrecut la restaurantul din cadrul Caelia Beach, aflat pe malul mării, în stațiunea Mamaia, fiind administrat chiar de naşul Ciprian Marica.

Ce afacere îşi dezvoltă bruneta

Sexoasa constănțeancă a spus cum își menține formele. Are 59 de kilograme, are grijă la alimentație și face multă mișcare.

"Nu există seară în care să nu mă demachiez, să îmi dau cu o cremă bună. Îmi fac masaj facial, dar și masaje corporale de 4-5 ori pe săptămână. Am 59 de kg la 1,70 înălțime. Mănânc cât mai sănătos, prefer peștele, fructele de mare, multă apă, cam 3 litri de apă zi. Nu prea mănânc dulciuri. Îmi plac tartele cu fructe, dar mănânc rar. Spre exemplu, am fost azi la mănăstirea la care merg mereu, iar părintele și maica stareță m-au servit cu ceva dulce, evident, nu puteam să refuz. Sport fac acasă. Prefer să fac treabă prin casă, e mai bună activitatea asta", a declarat Ioana.

"În noiembrie eu şi prietena mea am început să discutăm mai în serios despre acest proiect. Ea este medic generalist la American Hospital, o renumită clinică din Turcia, dar are şi putere decizională acolo, aşa că am hotărât să deschidem în Bucureşti o clinică unde oamenii vor găsi de la oncologie, până la estetică şi vom avea medici atât din Turcia, cât şi din România. La începutul lunii decembrie am închiriat deja o vilă în zona Dorobanţi, vom aduce aparatura din America, însă va mai dura puţin până vom deschide pentru că ne ocupăm de acte", declara Ioana la începutul anului.