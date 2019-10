Iohannis cere Parlamentului să reexamineze Legea privind preluarea paramedicilor SMURD de către ISU

"Deşi legea menţionată are ca scop instituirea unor măsuri de natură să rezolve problemele cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice în finanţarea activităţii de acordare a primului-ajutor, o serie de dispoziţii ale acesteia - ce vizează atât funcţionalitatea în sine a Programului, cât şi statutul personalului preluat - prin neclaritatea sau impredictibilitatea acestora pot conduce la compromiterea scopului urmărit de legiuitor, motiv pentru care se impune reexaminarea actului normativ de către Parlament", se arată în cererea de reexaminare transmisă Parlamentului de şeful statului, conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele semnalează Legislativului că dispoziţiile articolului 8 din Legea supusă reexaminării sunt "neclare", durata programului, de cel mult un an de la intrarea în vigoare a actului normativ, fiind, în esenţă, "una incertă"

"Legea supusă reexaminării prevede schimbarea statutului juridic al personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD şi dobândirea de către acesta a unui nou statut, respectiv acela de cadru militar subofiţer/soldat profesionist militar. Or, faţă de caracterul temporar al programului-pilot din legea transmisă la promulgare nu rezultă dacă şi schimbarea de statut are acelaşi caracter temporar sau, dimpotrivă, este definitivă. În plus, legea nu stabileşte care va fi statutul juridic al persoanelor care au optat pentru preluare, ulterior expirării termenului de un an, în măsura în care se va constata nefuncţionalitatea programului", se arată în solicitarea transmisă Parlamentului.